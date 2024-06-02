Президент «Урала» Иванов: у нас нет нападающих, которые забивали бы

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вылет екатеринбургской команды в Первую лигу.

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись. Пропустили нелепый гол вначале, а свои моменты не реализовали. У нас нет нападающих, которые забивали бы голы. Бегич два забил, он защитник. Это никуда не годится», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в первом раунде двухматчевого противостояния «Акрон» был сильнее на выезде со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт после игры в Жигулёвске — 3:2 в пользу подопечных Заура Тедеева.

В сегодняшней игре в составе хозяев отличился Андрес Понсе (47-я минута), однако дубль Сильвие Бегича на 74-й и 79-й минутах принёс гостям победу.

Тольяттинский коллектив будет проводить домашние матчи на «Солидарность Самара Арене», являющейся домашним стадионом самарских «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что президент «Урала» назвал имя возможного главного тренера команды.