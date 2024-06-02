Агент Зайнутдинова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Локомотива»

Евгений Новиков, агент защитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива».

«Из «Локомотива» вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес «Локомотива» впервые слышу от вас. Думаю, она вообще минимальная. Один процент вероятности из ста», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо».