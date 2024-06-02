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Агент Зайнутдинова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Локомотива»

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Евгений Новиков, агент защитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива».
Агент Зайнутдинова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Локомотива»
  • РИА Новости

«Из «Локомотива» вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес «Локомотива» впервые слышу от вас. Думаю, она вообще минимальная. Один процент вероятности из ста», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо».

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