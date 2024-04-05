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Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказал мнение, что защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов подошёл бы бело-голубым.
Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Бактиёр Зайнутдинов? Это игрок «Бешикташа». Помню его. Хороший и умный игрок. Смог ли бы он подойти под игровой стиль «Динамо»? Смог бы», — приводит слова Лички Legalbet.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар».

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