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Milliyet: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

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Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Краснодаре».
Milliyet: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
  • РИА Новости

По информации Milliyet, в подписании полузащитника «Бешикташа», прежде выступавшего за ЦСКА, заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Они предпринимают попытки договориться с турецким клубом.

По информации источника, турецкий клуб запросит за игрока €4—5 млн, потому что в следующем сезоне он не будет считаться легионером.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе испанского наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

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