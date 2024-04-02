Milliyet: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Краснодаре».

По информации Milliyet, в подписании полузащитника «Бешикташа», прежде выступавшего за ЦСКА, заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Они предпринимают попытки договориться с турецким клубом.

По информации источника, турецкий клуб запросит за игрока €4—5 млн, потому что в следующем сезоне он не будет считаться легионером.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за турецкий клуб 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе испанского наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.