Дюков: интерес зрителей показал, что сборная России по футболу нужна
- РИА Новости
«В 2023 году команда вернулась к показателю 2019 года по количеству матчей. Интерес зрителей показал, что сборная нужна и интересна. Мы планируем увеличение количества товарищеских матчей, параллельно ведём работу по возвращению на международные соревнования», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Встреча сборной России с командой Белоруссии пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.