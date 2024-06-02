Дюков: интерес зрителей показал, что сборная России по футболу нужна

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что интерес зрителей к сборной России по футболу показал необходимость её существования.

«В 2023 году команда вернулась к показателю 2019 года по количеству матчей. Интерес зрителей показал, что сборная нужна и интересна. Мы планируем увеличение количества товарищеских матчей, параллельно ведём работу по возвращению на международные соревнования», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Встреча сборной России с командой Белоруссии пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.