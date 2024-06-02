Махачев: два чемпионских пояса UFC — моя мечта, ради этого я просыпаюсь по утрам

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что два пояса организации являются его мечтой.

«Два пояса? Конечно, кто не хотел бы стать двойным чемпионом? Это моя мечта, я хочу войти в историю. Если у меня будет шанс, я им воспользуюсь. Это то, ради чего я просыпаюсь каждое утро и тренируюсь очень усердно. Если хочешь занять серьёзное место в истории — добудь два пояса», — сказал Махачев на пресс-конференции.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Напомним, чемпионом полусреднего веса UFC является Леон Эдвардс, который проведёт свой следующий бой с Белалом Мухаммадом.

Ранее Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.