Тарасенко — о победе над «Рейнджерс»: думаю, этот опыт нам очень поможет в финальной серии Кубка Стэнли

Нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о выходе в финал Кубка Стэнли.

«Очень хорошо, особенно для молодых ребят, получить подобный опыт в плей-офф. Одно дело, когда ты говоришь об этом, и другое — прочувствовать это, играя в финале. Я думаю, этот опыт нам очень поможет в финальной серии», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения своих ворот.

У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 шайбы.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли.