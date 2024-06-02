Тарасенко — о победе над «Рейнджерс»: думаю, этот опыт нам очень поможет в финальной серии Кубка Стэнли
- Gettyimages.ru
«Очень хорошо, особенно для молодых ребят, получить подобный опыт в плей-офф. Одно дело, когда ты говоришь об этом, и другое — прочувствовать это, играя в финале. Я думаю, этот опыт нам очень поможет в финальной серии», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.
Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.
В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения своих ворот.
У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 шайбы.
Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.
Ранее Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли.