Нурмагомедов — о победе Махачева над Порье: я вообще не переживал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не переживал за россиянина Ислама Махачева в схватке с американцем Дастином Порье.

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