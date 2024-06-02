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Нурмагомедов — о победе Махачева над Порье: я вообще не переживал

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не переживал за россиянина Ислама Махачева в схватке с американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов — о победе Махачева над Порье: я вообще не переживал
  • Gettyimages.ru

«Бой? Хороший. Волнительно было? Вообще не переживал (смеётся)», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Уайт высказался о возможном поединке Махачева с Арманом Царукяном в России.

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