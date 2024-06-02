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Гаджиев оценил победу Копылова над Алмейдой на UFC 302

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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе россиянина Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой на UFC 302.
Гаджиев оценил победу Копылова над Алмейдой на UFC 302
  • Gettyimages.ru

«Рома наконец-то начал выигрывать решениями. Это тоже важно, это опыт. Финиши очень красивые, мы все балдели, хай-кики – это здорово. Но длительные и тяжёлые бои идут на пользу. Я рад, что Рома в таких боях побеждает», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей. 

Таким образом, россиянин выиграл 13-й бой при трёх поражениях. Бразилец же потерпел первое поражение в шести боях.

Ранее Гаджиев высказал мнение о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

 

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