Махачев установил рекорд лёгкого веса по числу побед подряд
Схватка завершилась победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс легкого веса.
Эта победа стала для российского бойца 14-й подряд. Таким образом, Махачев установил рекорд лёгкого веса в UFC, став автором самой продолжительной победной серии.
В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.