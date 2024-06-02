Махачев установил рекорд лёгкого веса по числу побед подряд

Чемпион UFC Ислам Махачев установил новое достижение в лёгком весе после победы над американцем Дастином Порье.

Схватка завершилась победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс легкого веса.

Эта победа стала для российского бойца 14-й подряд. Таким образом, Махачев установил рекорд лёгкого веса в UFC, став автором самой продолжительной победной серии.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.