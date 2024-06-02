Нурмагомедов: Махачев готов вершить историю и защитить свой титул UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о россиянине Исламе Махачеве.

«Салам алейкум, приветствую всех. Мы находимся в Ньюарке. Уже внутри арены. Скоро Ислам выходит, он разминается. Вчера всё по плану прошло, сегодня утром хорошо потренировались, так что Ислам готов свершить историю и защитить свой титул», — сказал Хабиб в эфире UFC Russia.

Титульный бой UFC в лёгком весе с участием Махачева и Порье состоится в Нью-Джерси в воскресенье, 2 июня, и станет главным событием вечера.

Спортсмены показали на весах 70,3 кг, тем самым уложившись в лимит лёгкого дивизиона.

В активе россиянина 25 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при восьми поражениях в карьере.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.