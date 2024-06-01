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Галлямов назвал версию футбольной команды фигуристов

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Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов назвал свою версию футбольной команды из фигуристов.
Галлямов назвал версию футбольной команды фигуристов
  • РИА Новости

Состав фигуриста выглядит следующим образом: вратарь — Рахманин, защита — Климов, Володин, Святченко, полузащита — Плющенко, Алиев, Лутфуллин, вингеры — Галлямов и Мозалёв, нападение — Минчук, Жулин, сообщает «Чемпионат».

Галлямов также выбрал тренером команды Илью Авербуха, а генеральным менеджером — Алексея Мишина.

Напомним, что фигурист выступает в паре с Анастасией Мишиной. Спортсмен увлекается футболом и болеет за санкт-петербургский «Зенит». На турнире шоу-программ в 2023 году пара представила футбольный номер. Мишина и Галлямов являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр, а также чемпионами мира, Европы и дважды России.

Галлямов заявил, что Жулин — большой фанат футбола, ходили с ним на стадион, когда играл «Зенит».

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