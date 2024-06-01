Аллегри может подать в суд на «Ювентус» из-за своего увольнения

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может подать в суд на клуб из‑за своего увольнения.

В мае «Юве» объявил об увольнении специалиста, что было связано с поведением тренера во время и после матча финала Кубка Италии. Тогда экс-наставник туринцев сорвал с себя пиджак, повздорил с арбитром и поругался с журналистом, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство клуба считает, что уволило Аллегри по уважительной причине. В статье отмечается, что Массимилиано планирует потребовать от клуба возмещения имиджевого ущерба.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Ювентуса» Бонуччи завершил карьеру.