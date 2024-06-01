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Агент Барбоза считает, что Сафонов сможет заиграть в ПСЖ

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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский ПСЖ.
Агент Барбоза считает, что Сафонов сможет заиграть в ПСЖ
  • РИА Новости

«Матвей — голкипер топ-уровня. Сможет ли он заиграть в команде такого уровня? Да, почему нет? Его качества позволяют сделать это. Нет ничего невозможного. Тем более для такого профессионального вратаря», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ.

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