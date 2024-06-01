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Таов: радует, что российские дзюдоисты взяли все лицензии на Олимпиаду

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Главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов поделился мнением о напряжённой борьбе российских дзюдоистов за право на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Таов: радует, что российские дзюдоисты взяли все лицензии на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru

«Завершился квалификационный период, и приятно отметить, что нам удалось завоевать право на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже во всех семи весовых категориях», — сказал Таов РИА Новости.

Специалист отметил, что состав на Игры в столице Франции будет объявлен в течение следующих нескольких дней.

Стоит отметить, что к командному турниру россияне не допущены из-за ситуации на Украине.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о возможном участии в Олимпийских играх в Париже.

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