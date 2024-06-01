Слишкович: всего 5 игроков в мире могут за день до игры выпить два литра водки

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя.

«Бокал пива после игры особо ни на что не влияет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча. Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы. В мире есть всего пять игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это — лучшие футболисты в мире», — сказал специалист Sport24.

В качестве примера Слишкович назвал бразильца Роналдиньо, который позволял себе выпивку накануне матчей, но всё равно оставался лучшим на поле на следующий день. По его словам, остальные себе такого позволить не могут.

Ранее вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.