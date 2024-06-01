RT в Telegram
Подпишись

Слишкович: всего 5 игроков в мире могут за день до игры выпить два литра водки

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя.
Слишкович: всего 5 игроков в мире могут за день до игры выпить два литра водки
  • РИА Новости

«Бокал пива после игры особо ни на что не влияет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча. Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы. В мире есть всего пять игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это — лучшие футболисты в мире», — сказал специалист Sport24.

В качестве примера Слишкович назвал бразильца Роналдиньо, который позволял себе выпивку накануне матчей, но всё равно оставался лучшим на поле на следующий день. По его словам, остальные себе такого позволить не могут.

Ранее вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить