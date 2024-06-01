Представитель Дзюбы: переговоров с клубом «Родина Медиа» не было

Леонид Гольдман, агент форварда Артёма Дзюбы прокомментировал информацию о переходе своего клиента в «Родину Медиа».

«Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Артёма не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Агент Дзюбы также подчеркнул, что информация о внесении футболиста в заявку является ложью. По его словам, форвард хочет остаться в России и выступать в Российской премьер-лиге.

«Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами», — добавил Гольдман.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее детский тренер Дзюбы заявил, что Артём найдёт себя в рекламе.