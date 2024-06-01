В РФС заявили, что ведут переговоры с Карпиным о новом контракте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Руководство РФС встречалось с Карпиным по поводу продления контракта со сборной. В ближайшее время будет следующая встреча. Если бы (переговоры. — RT) прошли плохо, наверное, второй встречи не было бы. Мы верим в Карпина и довольны его работой», — цитирует Митрофанова Sport24.

Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает летом. Отмечается, что летом Карпин с большой долей вероятности продлит соглашение ещё на два года.

Напомним, что тренер совмещает посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Митрофанов высказался об интересе «Бешикташа» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.