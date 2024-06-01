Мельникова: перед Играми БРИКС настроение хорошее

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась мнением о своей готовности выступить на предстоящих в России Играх БРИКС.

«Как я оцениваю свою форму перед Играми БРИКС? По крайней мере, настроение у меня хорошее. Не так много участников, к сожалению, на данный момент. Но Игры пройдут в Казани, очень люблю этот город. Нравится атмосфера, там люди чтят свои традиции», — сказала Мельникова «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.