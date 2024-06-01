Бывший игрок ПСЖ Коэ удивился трансферу Сафонова

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Бенуа Коэ прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский клуб.

«Меня удивило, что ПСЖ покупает второго вратаря за большие деньги. Я не видел игру Сафонова, но думаю, что клуб видит в этом вратаре перспективу. Иначе такой трансфер был бы невозможен», — цитирует Коэ «Евро-Футбол.Ру».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ.