Сперцян: дисциплина — сильное качество Ивича
- РИА Новости
«Сильное качества Ивича? Думаю, дисциплина. В этом компоненте мы прибавили с ним», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб сразу же назначил главным тренером Мурада Мусаева.
В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице.
Ранее Гурцкая сообщил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с Ивичем.