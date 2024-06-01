Сперцян: дисциплина — сильное качество Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что сильным качеством экс главного тренера краснодарского клуба Владимира Ивича являлась дисциплина.

«Сильное качества Ивича? Думаю, дисциплина. В этом компоненте мы прибавили с ним», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб сразу же назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице.

Ранее Гурцкая сообщил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с Ивичем.