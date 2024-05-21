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Гурцкая сообщил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с Ивичем

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Агент Тимур Гурцкая назвал российский клуб, который может назначить бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на пост наставника команды.
Гурцкая сообщил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с Ивичем
  • РИА Новости

«Слышал ли я о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича? Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского наставника, возглавлявшего команду с января 2023 года. Клуб сразу же назначил главным тренером Мурада Мусаева.

В декабре прошлого года Ивич помог «быкам» впервые в своей истории завершить первую часть сезона РПЛ на первом месте в таблице. 

Ранее сообщалось, что уволенный из «Краснодара» Ивич номинирован на приз лучшему тренеру сезона РПЛ.

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