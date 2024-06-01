Metaratings: футболистом «Спартака» Мартинсом интересуются клубы из Франции
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Как сообщает Metaratings, клубы Лиги 1 рассматривают футболиста в качестве опции для усиления.
По информации источника, сам игрок хотел бы остаться в «Спартаке».
В сезоне-2023/24 27‑летний хавбек провёл 37 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса в €4,5 млн.
Ранее голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак».