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Лодыгин: предложение «Спартака» приходить в команду вторым номером меня не устраивало

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Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак».
Лодыгин: предложение «Спартака» приходить в команду вторым номером меня не устраивало
  • РИА Новости

«Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Лодыгин провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и десять раз отыграл на ноль. Его контракт с «Панатинаикосом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.

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