Лодыгин: предложение «Спартака» приходить в команду вторым номером меня не устраивало
- РИА Новости
«Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».
В сезоне-2023/24 Лодыгин провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и десять раз отыграл на ноль. Его контракт с «Панатинаикосом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.