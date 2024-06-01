RMC Sport: одна из главных площадей Парижа перекрыта с 1 июня из-за Олимпиады

Стало известно, что площадь Согласия полностью перекрыта с 1 июня из-за подготовки к Олимпийским играм.

«С этой субботы, 1 июня, площадь Согласия в Париже полностью закрыта для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов из-за подготовки места к проведению соревнований на Олимпийских играх», — говорится в сообщении радиостанции RMC Sport.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.