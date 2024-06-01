RMC Sport: одна из главных площадей Парижа перекрыта с 1 июня из-за Олимпиады
- РИА Новости
«С этой субботы, 1 июня, площадь Согласия в Париже полностью закрыта для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов из-за подготовки места к проведению соревнований на Олимпийских играх», — говорится в сообщении радиостанции RMC Sport.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.