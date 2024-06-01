В «Ростове» заявили, что Карпин останется тренером команды на следующий сезон

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию, что главный тренер Валерий Карпин попал в шорт-лист «Бешикташа».

«Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос, остаётся ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остаётся в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, тренер сборной России находится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Нури Шахином из «Боруссии» и ван Боммелем из «Антверпена».

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Также специалист является главным тренером сборной России.

В сезоне-2023/24 ростовский клуб набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в «Бешикташе» опровергли информацию, что Карпин находится в шорт‑листе турецкого клуба.