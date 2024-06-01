Президент IIHF назвал новые даты пересмотра рейтинга федерации из-за отстранения России
- РИА Новости
«Координационный комитет IIHF будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации. Они вынесут предложение на совет в конце августа или на конгресс в конце сентября», — цитирует Тардифа «Спорт-Экспресс».
Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).
Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.
Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.