Президент IIHF назвал новые даты пересмотра рейтинга федерации из-за отстранения России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда планируется пересмотр рейтинга федерации из-за отстранения России.

«Координационный комитет IIHF будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации. Они вынесут предложение на совет в конце августа или на конгресс в конце сентября», — цитирует Тардифа «Спорт-Экспресс».

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.