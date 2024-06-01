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Махачев: осталось выйти в октагон, завтра всех порадую

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
Махачев: осталось выйти в октагон, завтра всех порадую
  • Gettyimages.ru

«Всех приветствую. Прошли все официальные процедуры, взвешивание и всё такое. Осталось просто выйти в октагон. Завтра всех порадую. Всем болельщикам большое спасибо», — сказал Махачев на видео в социальных сетях.

Титульный бой UFC в лёгком весе с участием Махачева и Порье состоится в Нью-Джерси в воскресенье, 2 июня, и станет главным событием вечера.

Спортсмены показали на весах 70,3 кг, тем самым уложившись в лимит лёгкого дивизиона.

В активе россиянина 25 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при восьми поражениях в карьере.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.

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