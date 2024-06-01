Гаджиев: Махачев — явный фаворит в поединке с Порье

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев является фаворитом в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Махачев — явный фаворит. Порье — боец, у которого лучшие времена уже позади. Нет причин недооценивать его, но если разумно посмотреть, распределить навыки обоих, то становится понятно, что шансов у Порье практически нет. Надеюсь, что так не думает Ислам Махачев, поскольку потеря бдительности опасна», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Титульный бой UFC в лёгком весе с участием Махачева и Порье состоится в Нью-Джерси в воскресенье, 2 июня, и станет главным событием вечера.

Спортсмены показали на весах 70,3 кг, тем самым уложившись в лимит лёгкого дивизиона.

В активе россиянина 25 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при восьми поражениях в карьере.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.