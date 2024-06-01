Романо: «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию, несмотря на активный интерес ПСЖ
- РИА Новости
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, президент «Наполи» хочет предложить Кварацхелии новое трудовое соглашение, которое может включать пункт об отступных.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 45 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
Ранее агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от ПСЖ.