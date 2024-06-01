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Агент хавбека ЦСКА Мендеса: несколько европейских клубов активно следят за Виктором

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Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о будущем своего клиента.
Агент хавбека ЦСКА Мендеса: несколько европейских клубов активно следят за Виктором
  • РИА Новости

«Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет. Несколько европейских клубов активно следят за Мендесом», — цитирует Флуху Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 чилиец провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Химки» проявляют интерес к вратарю ЦСКА Помазуну.

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