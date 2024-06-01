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Слишкович заявил о желании поработать с Тюкавиным

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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы поработать с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещё лучше играть через несколько лет», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее сообщалось, что Тюкавин планирует провести следующий сезон в РПЛ.

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