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Боксёрский поединок между Тайсоном и Полом перенесли

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Бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона с соотечественником блогером Джейком Полом перенесён.

«Предстоящий долгожданный боксёрский поединок Джейка Пола с Майком Тайсоном, к сожалению, переносится», — говорится в заявлении Most Valuable Promotions в социальных сетях.

Изначально схватка должна была пройти 20 июля по правилам бокса.

Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Ранее чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о поединке Пола с Тайсоном.

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