Боксёрский поединок между Тайсоном и Полом перенесли
«Предстоящий долгожданный боксёрский поединок Джейка Пола с Майком Тайсоном, к сожалению, переносится», — говорится в заявлении Most Valuable Promotions в социальных сетях.
Изначально схватка должна была пройти 20 июля по правилам бокса.
Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом — младшим. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.
Ранее чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о поединке Пола с Тайсоном.