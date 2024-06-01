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Российский фигурист Гришин принял решение выступать за Францию

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Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что принял решение сменить спортивное гражданство.

«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

16-летний Гришин выступает в танцах на льду и тренировался под руководством тренера Никиты Назарова.

В прошлом сезоне выступающий в танцах на льду в паре с Миланой Гиленко спортсмен занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об общении с иностранными спортсменами касательно отстранения россиян от международных соревнований.

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