Российский фигурист Гришин принял решение выступать за Францию

Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что принял решение сменить спортивное гражданство.

«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

16-летний Гришин выступает в танцах на льду и тренировался под руководством тренера Никиты Назарова.

В прошлом сезоне выступающий в танцах на льду в паре с Миланой Гиленко спортсмен занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об общении с иностранными спортсменами касательно отстранения россиян от международных соревнований.