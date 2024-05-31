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Худайбердиева: русских фигуристов любят в Европе, по нам скучают

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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об общении с иностранными спортсменами касательно отстранения россиян от международных соревнований.

«Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать, что русских в Европе любят, по русским скучают. А вся эта ненависть и культурная отмена заключена исключительно в заявлениях чиновников», — цитирует Худайбердиеву «Матч ТВ».

В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о потенциальном введении уроков полового воспитания в российских школах.

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