Худайбердиева: русских фигуристов любят в Европе, по нам скучают

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об общении с иностранными спортсменами касательно отстранения россиян от международных соревнований.

«Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать, что русских в Европе любят, по русским скучают. А вся эта ненависть и культурная отмена заключена исключительно в заявлениях чиновников», — цитирует Худайбердиеву «Матч ТВ».

В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о потенциальном введении уроков полового воспитания в российских школах.