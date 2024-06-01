Женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Уругвая в Монтевидео
Встреча в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» завершилась со счётом 1:1.
В составе Уругвая мяч забила Белен Акиньо (35-я минута). У сборной России отличилась Медея Жаркова (54-я, пенальти).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Иран предложил России провести товарищеский матч по футболу в 2025 году.