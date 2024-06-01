Калажоков досрочно победил Мещеркина в главном бою Top Dog 29

Кантемир Калажоков одолел Вячеслава Мещеркина в главном поединке турнира Top Dog 29 в Санкт-Петербурге.

Бой продлился три раунда и завершился победой Калажокова техническим нокаутом.

В соглавном бою Чингис Салбырын победил Дмитрия Спивака решением судей и защитил титул в наилегчайшей категории.

Также Николай Горбунов и Николай Чибисов завершили бой вничью. Магомед Магомедов одолел Сержа Михеля единогласным решением судей. Шахобиддин Егамов победил Данилу Чижова решением судей. Наби Гаджиев нокаутировал Музарина Мизаушева, а Александр Сидоренко одолел Дастана Мухамеднура.

Ранее сообщалось, что Калажоков победил Нушкина решением судей в титульном поединке Top Dog 27.