RT в Telegram
Подпишись

Калажоков победил Нушкина решением судей в титульном поединке Top Dog 27

Короткая ссылка
Чемпион лиги Top Dog по кулачным боям в лёгкой весовой категории Кантемир Калажоков нанёс поражение обязательному претенденту Ивану Нушкину в главном поединке вечера.

27-летний боец из Кабардино-Балкарии в титульной схватке в Москве победил решением судей. Бой состоял из пяти раундов.

На счету Калажокова девять побед и ноль поражений. У Нушкина четыре победы и одно поражение.

В со-главном поединке на Top Dog 27 Евгений Шишков взял верх над Гази Газимагомедовым (решение судей).

Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о своей дружбе с американским миллиардером Марком Цукербергом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить