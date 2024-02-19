Калажоков победил Нушкина решением судей в титульном поединке Top Dog 27
27-летний боец из Кабардино-Балкарии в титульной схватке в Москве победил решением судей. Бой состоял из пяти раундов.
На счету Калажокова девять побед и ноль поражений. У Нушкина четыре победы и одно поражение.
В со-главном поединке на Top Dog 27 Евгений Шишков взял верх над Гази Газимагомедовым (решение судей).
Ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о своей дружбе с американским миллиардером Марком Цукербергом.