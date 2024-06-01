Котов — о поражении от Синнера: такие матчи показывают, над чем нужно работать

Российский теннисист Павел Котов прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«С тренером уже разобрали матч по верхам. Такие матчи показывают, над чем нужно работать и улучшить. Ну и плюс, конечно, я физически был не до конца свеж. Почти восемь часов на корте провёл до этого. Янник же очень быстро свои матчи сыграл», — цитирует Котова «Чемпионат».

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Российский теннисист один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, второй сеяный из Италии, совершил один эйс, также не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде итальянец сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

Ранее Рублёв проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос».