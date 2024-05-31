Алексей Березуцкий считает, что Сафонов может стать вратарём номер один в ПСЖ

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер Алексей Березуцкий прокомментировал новость о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру во французском ПСЖ.

Березуцкий назвал трансфер прекрасным для всего российского футбола.

«Я могу только пожелать ему удачи, терпения и чтобы он не просто там закрепился, но и потихонечку занял место основного вратаря. Наверное, поначалу Матвей будет вторым номером, но это уже зависит от того, как он будет работать. Думаю, все шансы есть», — цитирует Березуцкого «Советский спорт».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ.