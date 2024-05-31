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Синнер высказался о том, что по итогам «Ролан Гаррос» может обойти Джоковича в рейтинге ATP

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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, что по итогам Открытого чемпионата Франции он может обогнать серба Новака Джоковича в мировом рейтинге ATP.

«Я спокоен и, если честно, не думаю о рейтинге. Я здесь, чтобы лучше узнать себя, понять, на каком уровне могу играть на грунте и, что ещё важнее, набрать стопроцентную форму», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Если сербский теннисист не выйдет в финал French Open, то Синнер возглавит рейтинг. Если итальянец дойдёт до полуфинала, то Джоковичу, чтобы не пропустить его вперёд, потребуется выиграть титул «Ролан Гарроса».

Ранее Дмитриева отметила, что была удивлена прямолинейным стилем игры россиянина в последнем матче с Маттео Арнальди.

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