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Победитель Олимпиады по борьбе подписал контракт с клубом из NFL

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Вольный борец и олимпийский чемпион 2020 года Гейбл Стивсон стал игроком клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс».

23‑летний спортсмен подписал с клубом контракт новичка, который рассчитан на три сезона, сообщает ESPN.

«В своём виде спорта я имел счастье выступать на самом высоком уровне, но теперь я не могу дождаться выступления в американском футболе. Хочу увидеть, как мои борцовские навыки могут быть воплощены здесь», — сказал Стивсон.

Стивсон стал первым на Олимпиаде‑2020 в Токио в весовой категории до 125 кг.

Ранее бывший игрок клубов НФЛ Дэвис умер в возрасте 35 лет.

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