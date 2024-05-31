Победитель Олимпиады по борьбе подписал контракт с клубом из NFL

Вольный борец и олимпийский чемпион 2020 года Гейбл Стивсон стал игроком клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс».

23‑летний спортсмен подписал с клубом контракт новичка, который рассчитан на три сезона, сообщает ESPN.

«В своём виде спорта я имел счастье выступать на самом высоком уровне, но теперь я не могу дождаться выступления в американском футболе. Хочу увидеть, как мои борцовские навыки могут быть воплощены здесь», — сказал Стивсон.

Стивсон стал первым на Олимпиаде‑2020 в Токио в весовой категории до 125 кг.

Ранее бывший игрок клубов НФЛ Дэвис умер в возрасте 35 лет.