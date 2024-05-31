Винер пообещала срезать надпись «Париж» с головного убора

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала надпись «Париж» на своём головном уборе.

«Париж для нас, модниц, считается определённым тестом. Никакого символизма относительно Парижа-2024. Срежем надпись!» — приводит слова Винер РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.