Винер пообещала срезать надпись «Париж» с головного убора
«Париж для нас, модниц, считается определённым тестом. Никакого символизма относительно Парижа-2024. Срежем надпись!» — приводит слова Винер РИА Новости.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.