Котов — о матче с Синнером: я кайфанул и сделал всё, что мог

Российский теннисист Павел Котов поделился впечатлениями от матча со второй ракеткой мира Янником Синнером в третьем круге Открытого чемпиона Франции.

«Удалось сегодня кайфануть? Да, всё понравилось. Показал отличный теннис. Да, не выиграл, но сделал всё, что мог. Объективно, Янник обыграл меня по делу, он сейчас первый по миру. Я пробовал, было много розыгрышей. Я и возил его по корту, и глубину использовал, и ширину. Но всё возвращалось обратно», — сказал спортсмен «Чемпионату».

Встреча россиянина и итальянца продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Выход в третий круг French Open стал лучшим достижением Котова на турнирах серии Большого Шлема.

Ранее Рублёв проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос».