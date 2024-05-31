Карякин — об исключении из рейтинга FIDE: не обращаю на него внимания
«У меня не было международных партий в этот период. Это технический момент, который ни на что не влияет. У меня чуть больше года назад была такая ситуация: я не участвовал в турнирах и стал неактивным. Мне нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге», — объяснил Карякин «Матч ТВ».
Шахматист отметил, что сыграть в классические шахматы в его планы на данный момент не входит — запланировано несколько турниров только в быстрых шахматах и блице. Внимания на рейтинг, по словам Карякина, он не обращает.
Ранее сообщалось, что Карякин примет участие в забеге на Никольской улице.