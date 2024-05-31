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Карякин — об исключении из рейтинга FIDE: не обращаю на него внимания

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который отсутствует в рейтинге FIDE за июнь, рассказал, почему его исключили из него.

«У меня не было международных партий в этот период. Это технический момент, который ни на что не влияет. У меня чуть больше года назад была такая ситуация: я не участвовал в турнирах и стал неактивным. Мне нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге», — объяснил Карякин «Матч ТВ».

Шахматист отметил, что сыграть в классические шахматы в его планы на данный момент не входит — запланировано несколько турниров только в быстрых шахматах и блице. Внимания на рейтинг, по словам Карякина, он не обращает.

Ранее сообщалось, что Карякин примет участие в забеге на Никольской улице.

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