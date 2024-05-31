Канарейкин считает, что сборная России по хоккею дошла бы минимум до полуфинала ЧМ

Российский тренер Фёдор Канарейкин поделился мнением о потенциальном участии сборной России на чемпионате мира по хоккею в случае её допуска.

«Если бы мы играли с нашими игроками из НХЛ, то точно дошли бы до полуфинала. Даже не сомневаюсь. А дальше — как карта ляжет. Но с Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.