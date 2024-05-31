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Бестемьянова — о переходе фигуриста Гришина в сборную Франции: эти спортсмены здесь не нужны

Бестемьянова — о переходе фигуриста Гришина: эти спортсмены здесь не нужны

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Олимпийская чемпионка и призёр Игр Наталья Бестемьянова отреагировала на переход фигуриста Даниила Гришина в сборную Франции.

«Кто такой фигурист Гришин? Кому известно это имя? Мне оно не известно. Хочет выступать там — пускай выступает. Меня не напрягает, что за последнее время столько фигуристов меняют гражданство. У нас очень много хороших фигуристов, а уходят лишь те, кому нет места в сборной. Эти спортсмены здесь не нужны», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Гришин выступает в танцах на льду. В сезоне‑2022/23 в паре с Миланой Гиленко он занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

В пятницу 16-летний спортсмен сообщил, что получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Тарасова не считает переход Титовой в сборную Армении потерей для России.

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