Бестемьянова — о переходе фигуриста Гришина в сборную Франции: эти спортсмены здесь не нужны

Олимпийская чемпионка и призёр Игр Наталья Бестемьянова отреагировала на переход фигуриста Даниила Гришина в сборную Франции.

«Кто такой фигурист Гришин? Кому известно это имя? Мне оно не известно. Хочет выступать там — пускай выступает. Меня не напрягает, что за последнее время столько фигуристов меняют гражданство. У нас очень много хороших фигуристов, а уходят лишь те, кому нет места в сборной. Эти спортсмены здесь не нужны», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Гришин выступает в танцах на льду. В сезоне‑2022/23 в паре с Миланой Гиленко он занял пятое место на Спартакиаде учащихся.

В пятницу 16-летний спортсмен сообщил, что получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Тарасова не считает переход Титовой в сборную Армении потерей для России.