Усик сохранит пояс IBF и останется абсолютным чемпионом мира по боксу

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик сохранит пояс IBF в тяжёлом весе.

По данным журналиста Дэна Рафаэла, IBF выпустила письмо, уведомляющее все официальные стороны о том, что поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июля в Эр-Рияде, будет за временный пояс организации.

19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде 37-летний Усик победил Тайсона Фьюри. Бой, который состоялся 19 мая в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри.