Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN.

Это стало возможным после победы украинца над британцем Тайсоном Фьюри. Благодаря этому Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Таким образом, Фьюри опустился на вторую позицию. Третий — британец Энтони Джошуа.

Напомним, что Усик и Фьюри провели поединок 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114.

Ранее сообщалось, что рэпер Дрейк проиграл $565 тыс. после победы Усика над Фьюри.