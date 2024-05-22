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Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри

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Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN.
Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри
  • Gettyimages.ru

Это стало возможным после победы украинца над британцем Тайсоном Фьюри. Благодаря этому Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Таким образом, Фьюри опустился на вторую позицию. Третий — британец Энтони Джошуа.

Напомним, что Усик и Фьюри провели поединок 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114.

Ранее сообщалось, что рэпер Дрейк проиграл $565 тыс. после победы Усика над Фьюри.

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