RT в Telegram
Подпишись

Лещенко рассказал, как ему поступило предложение записать гимн Игр БРИКС

Короткая ссылка
Народный артист России Лев Лещенко высказался о предложении записать гимн Игр БРИКС.

«Мы связались с Filatov & Karas, и они предложили мне сделать коллаборацию. Я послушал песню, и она мне очень понравилась. Сначала она была чисто спортивного характера, потом ребята кое-что переделали. Сейчас она стала не узко спортивной песней, а более глобальной, о событийности сегодняшнего дня, о жизни, такая гуманитарная история», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что поёт в песне несколько строчек припева. Также народный артист дал понять, что не сможет посетить Игры БРИКС и планирует смотреть их по телевизору.

31 мая стало известно, что группа Filatov & Karas и Лещенко записали официальный гимн Игр стран БРИКС.

В Играх БРИКС планируют принять участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить