Лещенко рассказал, как ему поступило предложение записать гимн Игр БРИКС

Народный артист России Лев Лещенко высказался о предложении записать гимн Игр БРИКС.

«Мы связались с Filatov & Karas, и они предложили мне сделать коллаборацию. Я послушал песню, и она мне очень понравилась. Сначала она была чисто спортивного характера, потом ребята кое-что переделали. Сейчас она стала не узко спортивной песней, а более глобальной, о событийности сегодняшнего дня, о жизни, такая гуманитарная история», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что поёт в песне несколько строчек припева. Также народный артист дал понять, что не сможет посетить Игры БРИКС и планирует смотреть их по телевизору.

31 мая стало известно, что группа Filatov & Karas и Лещенко записали официальный гимн Игр стран БРИКС.

В Играх БРИКС планируют принять участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.